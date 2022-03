WINDTRE si aggiudica certificazione EQUAL-SALARY

(Teleborsa) -dalla EQUAL-SALARY Foundation. E' laad aver ottenuto questo riconoscimento checon uguali qualifiche e mansioni ed è frutto dell’impegno pluriennale nelle politiche di Diversity & Inclusion dell’azienda."Siamo orgogliosi di essere la prima Telco al mondo a raggiungere questo straordinario traguardo", afferma, amministratore delegato di WINDTRE, sottolineando che "l'uguaglianza di genere nelle politiche retributive e nello sviluppo della carriera rappresenta un elemento imprescindibile per costruire una cultura aziendale orientata concretamente all’inclusione, uno dei quattro valori fondanti di WINDTRE"., che cerca di raggiungere questo obiettivo con solide politiche di sviluppo, gestione, rewarding e un forte investimento sul welfare e sulla formazione, con percorsi dedicati come la ‘Women Academy’.La certificazione è stata rilasciata a WINDTRE grazie ad un percorso di audit volontario, che ha fatto uso di una metodologia sviluppata con la collaborazione dell’Università di Ginevra e che ha previsto il coinvolgimento della società PwC in attività di verifica (analisi retributiva, interviste a manager, focus group, survey e approfondimenti su processi e politiche).