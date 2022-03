Lazio, Trenitalia: dal 5 marzo attivi due nuovi collegamenti treno più bus

(Teleborsa) - Attivi da domani 5 marzo, dueper accompagnare i passeggeri fino al cuore delle destinazioni partendo dalle stazioni ferroviarie.Il primo, tra, sarà realizzato dain collaborazione con ile viaggerà dal lunedì al sabato con 16 collegamenti al giorno tra il piazzale della stazione di Priverno e via Goffredo Mameli a Pontinia.Il secondo, dal nome, collegherà la stazione die vedrà la collaborazione dicon il partner. Con 14 collegamenti quotidiani nei giorni feriali, fermerà in via San Camillo de Lellis per l’Università e nel piazzale antistante la stazione o nella vicina piazza Gramsci, a seconda che si tratti del viaggio di andata o ritorno.Per entrambi restano confermate le modalità di vendita dei collegamenti intermodali con l’acquisto combinato treno più navetta in un’unica soluzione di viaggio selezionando semplicemente la destinazione finale.Con queste due ultime attivazioni: le sponde del lago di Nemi, Marino Laziale, Rocca di Papa, la Necropoli etrusca di Cerveteri, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Anagni, Ferentino, Castro dei Volsci, Velletri centro e Frosinone centro, Monte Porzio Catone, Grottaferrata, Fiuggi, Colleferro, l’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro, le Ville di Tivoli (Villa Adriana e Villa D’Este), l’Abbazia di Montecassino, le Ville Pontificie di Castel Gandolfo, le Terme di Viterbo e l’aeroporto di Ciampino, tutte le destinazioni raggiunte.Un’opportunità di viaggio unica, quella del treno più bus, per viaggiare evitando il traffico, riducendo le attese e senza dimenticare l’attenzione alla sostenibilità.