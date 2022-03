Spazio, attacco hacker alla più grande azienda spaziale russa

(Teleborsa) - Un "massiccio attacco" hacker ai server della più grande azienda spaziale russa,, è stato sferrato nella serata di ieri da siti esteri e ora la funzionalità del sito è stata ripristinata. Lo ha reso noto su Twitter l'agenzia spaziale russa. "Ieri sera – si legge nel tweet – gli specialisti di RSC Energia hanno registrato un massiccio attacco DDoS al sito Web della società da vari indirizzi IP dall'estero. Ora il sito funziona stabilmente, l'infrastruttura e tutte le sezioni del sito sono sotto il controllo di specialisti".Alta tensione anche nella base spaziale russa didove è in corso la rimozione dalla rampa di lancio del razzo, a bordo del quale ci sono 36 satelliti della costellazioneper le connessioni internet. Il lancio era previsto per oggi, ma nei giorni scorsi le relazioni fra l'agenzia spaziale russa e l'azienda con base nel Regno Unito sono diventati progressivamente più tesi, con la richiesta della Roscomos di garanzie sugli scopi non militari e la conseguente decisione della OneWeb di sospendere i lanci dei suoi satelliti da Baikonur.