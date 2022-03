Unicredit sottoscrive minibond da 6 milioni emesso da MV Extrusion

Unicredit

(Teleborsa) -ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 6 milioni di euro emesso dalla, operante nel settore del mercato del serramento e specializzata nella lavorazione dell’alluminio e nella produzione di sistemi e accessori per persiane.Il, è finalizzato al sostegno del piano di investimenti 2021-2025 della società che prevede, oltre al potenziamento dell’attuale opificio sito a Bernalda (Mt), anche la realizzazione nella zona industriale in Pisticci Scalo (Mt) di un nuovo sito produttivo, adiacente a quello preesistente, che accoglierà la nuova fonderia, un magazzino per la gestione automatizzata dei profili estrusi e un nuovo impianto verticale di verniciatura. Per tali investimenti l’azienda prevede di ampliareil proprio organico.L’emissione sottoscritta da UniCredit consentirà alla società di dotarsi di nuovi impianti in otticaper aumentare la capacità produttiva e migliorare la produzione anche in chiave sostenibile."Con la sottoscrizione del minibond emesso dalla MV Extrusion. L’operazione odierna, infatti, si aggiunge al minibond sottoscritto nel 2019 dalla Mv Line spa e finalizzato a sostenere la crescita internazionale del Gruppo - afferma-. Diamo quindi continuità alla nostra azione di supporto a favore di una delle più dinamiche realtà del territorio con una soluzionedi finanziamento alternativa, come il minibond, a conferma della nostra capacità di configurare soluzioni adeguate a ogni dimensione ed esigenza aziendale"."La sottoscrizione del minibond da parte di UniCredit è un, anche sui mercati internazionali - commenta il-. La sfida futura è quella di crescere nei nostri segmenti di mercato con il consueto dinamismo capitalizzando la nostra capacità di innovare prodotti e processi"."Gli investimenti programmati, gran parte dei quali in chiave industria 4.0 - spiega- ci consentiranno diper poter supportare, in maniera sostenibile, lo sviluppo del gruppo negli anni futuri".