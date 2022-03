Vueling si focalizza su Roma: a Pasqua più collegamenti con Fiumicino

IAG

(Teleborsa) -, la compagnia aerea low cost del gruppoin vista delle: tra l’8 e il 18 aprile 2022 opererà ben 12 rotteverso le migliori: Malaga, Alicante, Barcellona, Gran Canaria, Siviglia e Valencia (Spagna), Amsterdam (Paesi Bassi), Santorini (Grecia), Londra Gatwick (Regno Unito), Parigi Orly (Francia) e le mete croate di Dubrovnik e Spalato.Vueling ha programmato: 6 da Firenze e 18 da Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Torino, Genova e Pisa.- 40 per Barcellona e 23 per Londra Gatwick - in aggiunta all'offerta ampia per Parigi Orly (26 frequenze) ed Amsterdam (12 connessioni). Gli amanti della Spagna avranno a disposizione 7 connessioni settimanali per Malaga, 4 per Alicante, 1 per Gran Canaria, 3 per Siviglia e 7 per Valencia. Interessanti anche i collegamenti "fuori stagione" messi a disposizione per la Grecia, in particolare l’isola di Santorini Verso la Croazia sono programmati 10 i collegamenti settimanali su Dubrovnik e 6 su Spalato.