Wall Street chiude in ribasso

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta in negativo, con ilche lima lo 0,29%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.363 punti.In ribasso il(-1,46%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,66%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,72%),(+0,72%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,29%),(-1,24%) e(-0,78%).Al top tra i(+2,30%),(+1,77%),(+1,66%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,53%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.Al top tra i, si posizionano(+6,01%),(+4,69%),(+3,00%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,06%.In perdita, che scende del 7,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,28 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 4%)14:30: Variazione occupati (atteso 450K unità; preced. 467K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,2%).