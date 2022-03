Wall Street negativa. L'Ucraina oscura l'aumento degli occupati

Dow Jones

(Teleborsa) -a causa dell', che finisce per oscurare i. A far crescere le preoccupazioni nella giornata odierna, con le borse europee in profondo rosso, è stato l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa e fra le dieci più grandi del mondo. Prima dell'apertura del mercato, l'US Bureau of Labor Statistics (BLS) ha comunicato che , nel mese di febbraio, nei settori non agricoli, si è registrato un, un dato ben superiore rispetto alle attese degli analisti (+440 mila); il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% (aspettative al 3,9%)."I numeri dell'occupazione odierni sonoda resistere a un rapido ciclo di inasprimento e l'incertezza sul conflitto in Ucraina non riduce l'urgenza immediata della FED di inasprire la politica monetaria", ha affermato Seema Shah, capo stratega di Principal Global Investors. "Tuttavia, se nei prossimi mesi iinizieranno a pesare in modo significativo sulla spesa delle famiglie, i policymaker potrebbero concentrarsi nuovamente sui rischi per la crescita", ha aggiunto.per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,12%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.327 punti, in calo dello 0,83%. In frazionale calo il(-0,35%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-0,79%). In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,31%),(-1,32%) e(-1,25%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,75 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Tra i(+3,21%),(+2,61%),(+2,34%) e(+1,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.In apnea, che arretra del 2,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 4%)14:30: Variazione occupati (atteso 400K unità; preced. 481K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,2%).