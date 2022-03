Giornata di ribassi a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.615 punti, con uno scarto percentuale dello 0,53%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.329 punti.In ribasso il(-1,41%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,97%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,85%),(+2,19%) e(+0,49%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,96%),(-1,78%) e(-1,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,53%),(+2,46%),(+2,14%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 3,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,33%.Tra i(+6,06%),(+5,93%),(+4,06%) e(+3,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,74%.In apnea, che arretra dell'8,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,2%).