Alla deriva la Borsa americana

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, con l'attenzione rivolta a gli sviluppi della guerra in Ucraina, che affonda con una discesa dell'1,97%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 4.233 punti, in netto calo del 2,22%. In forte calo il(-2,3%); con analoga direzione, pesante l'(-2,16%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,19%),(-2,88%) e(-2,88%).Al top tra i(+1,60%),(+0,88%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,58%.Seduta negativa per, che scende del 5,03%.Sensibili perdite per, in calo del 4,75%.In apnea, che arretra del 4,06%.(+3,49%),(+2,56%),(+2,46%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,41%.Scende, con un ribasso del 6,32%.