Banche russe guardano a Cina dopo sospensione carte Visa e Mastercard

(Teleborsa) - Sberbank, la più grande banca di stato russa, e Alfa-Bank, la più grande banca non-statale del paese, stanno valutando l'utilizzo delper l'emissione delle carte di pagamento, dopo chehanno sospeso le operazioni a seguito dell'invasione dell'Ucraina. I due colossi statunitensi dei pagamenti hanno affermato che tutte le transazioni avviate con le loro carte emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del paese dal. Inoltre, carte emesse al di fuori della Russia non funzioneranno presso gli sportelli automatici o i commercianti all'interno del paese."Sberbank sta lavorando sulla possibilità di emettere carte con Mir-UnionPay", ha detto in una nota la banca. "Stiamo già lavorando all'emissione di carte UnionPay, il sistema di pagamento nazionale della Cina. Con questa carta, possiamo effettuare pagamenti in", ha detto invece Alfa Bank. Secondo le agenzie di stampa russe, anche Rosbank, Tinkoff-Bank, Raiffeisen e MKB stanno considerando la stessa mossa.