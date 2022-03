Campari avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Campari

(Teleborsa) -ha annunciato l'destinato ad adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione di lungo termine basati su azioni e altri piani di incentivazione attualmente in vigore o da adottare, i cui beneficiari sono (o saranno) dipendenti o altri membri degli organi di amministrazione o gestione della Società o di altre società di Campari Group.Il Programma sarà attuato in conformità alla delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi l'8 aprile 2021, che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquisire, tramite una o più operazioni, un numero massimo di azioni componenti il capitale della Società che quando sommato alle azioni proprie già detenute da Campari non supererà il limite di legge, per un periododi 18 mesi dall'8 aprile 2021 all'8 ottobre 2022. L'autorizzazione ha inoltre previsto che gli acquisti avvengano per un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni Campari e un prezzo massimo pari a un importo del 5% superiore al prezzo medio di chiusura delle azioni Campari sul periodo dei 5 giorni precedenti il giorno dell’acquisto delle azioni.Il Programma inizia il 7 marzo 2022 e terminerà non oltre l'11 aprile 2022, giorno precedente quello in cui è convocata l’assemblea annuale dei soci e sarà attuato (anche in relazione al volume di azioni da acquistare) nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.L'importo massimo sarà pari a 40.000.000 euro per un numero massimo pari a 10.000.000 azioni da acquistare.Inoltre il Programma sarà coordinato da UBS Europe SE, che acquisterà le azioni di Campari indipendentemente dalla Società al momento e al prezzo più appropriati (in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione e da tutte le leggi e regolamenti applicabili).Al 7 marzo 2022, Campari detiene 31.504.618 azioni proprie, pari al 2,71% del capitale sociale ordinario, e nessuna entità legale controllata da Campari detiene azioni Campari.A Piazza Affari, la giornata del 7 marzo chiude piatta per, che riporta un esiguo -0,04%.