"Canti di Pietra", Abel Ferrara legge Prometeo di Gabriele Tinti alla Galleria Corsini

(Teleborsa) - In occasione della ricorrenza della morte di Salvator Rosa martedì 15 marzo, alle ore 16.30, leospitano nella sede diilper la lettura delleche traggono ispirazione dal dipinto, capolavoro del pittore napoletano. L'evento è realizzato con il contributo dellabraccio operativo dellapresieduta dalcon l'organizzazione e promozione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Sarà realizzato un video della lettura, che sarà sui canali social del museo il 21 marzo in occasione dellaIl dipinto ritrae, figura della mitologia classica, che giace supino, incatenato a una rupe del Caucaso. Dalla tensione delle membra, oltre che dalla smorfia del volto, si percepisce tutta la brutalità del supplizio. Una mano è serrata, l'altra è spalancata, e i tendini quasi fuoriescono dal polso; le gambe divaricate sono entrambe tesissime; il ventre squarciato offre un brano di anatomia umana; l'aquila, attributo di Zeus e ambasciatrice della sua vendetta, sta divorando l'intestino che, ricrescendo ogni giorno, è pasto quotidiano di una tortura senza fine.– regista e attore noto per le sue storie di redenzione, di interrogazione cristiana, di travaglio interiore – darà voce al Titano la cui lotta è quella di tutti: drammatica, impari e senza speranza, contro le forze misteriose e oscure della Natura.L'evento rientra nella serie di letture dal vivo recitate di fronte alla statuaria classica e alla pittura rinascimentale. Negli ultimi anni il progetto ha visto coinvolti alcuni importanti attori e alcuni dei maggiori musei al mondo come il, ililil, la, ilil, iil, ile molti altri ancora.