Carmignac: guerra ha impatto negativo fino a -2% su crescita europea

(Teleborsa) - Lapotrebbe avere un, con un effetto sull'inflazione tra il +1,1% e il +1,7% su base annua. Per gli Stati Uniti l'impatto sarebbe minore, con una contrazione della crescita tra -0,2 e -0,5% e un effetto sui prezzi tra +0,7 e +1,2% a seconda della gravità degli scenari. Lo afferma una ricerca di Carmignac, società francese di gestione patrimoniale, che prende in considerazioni varie ipotesi sul livello di escalation o di stagnazione, sia in termini militari che economici, del conflitto.L'economia mondiale deve affrontare un, secondo Carmignac. Il primo riguarda ilinternazionale, con le profonde ripercussioni sul settore energetico ma anche sui prodotti alimentari di base, i metalli, i fertilizzanti e il trasporto merci aereo. Il secondo è legato all'incertezza dovuta al crollo dell'venutosi a creare dopo la Guerra Fredda con il rischio di escalation. Il terzo è di ordine, con il potenziale default di società e organismi russi e ucraini e il rischio di un effetto domino su altri paesi."Il conflitto russo-ucraino e le relative sanzioni economiche, ossia di inflazione elevata associata a un rallentamento dell'economia - aggiungono gli economisti - La penuria di materie prime disponibili potrebbe determinare, con gravi ripercussioni sulla crescita e un concomitante effetto di aumento dei prezzi".Carmignac ha anche annunciato di aver deciso di"Contemporaneamente ci impegniamo a gestire la liquidazione dei titoli ancora presenti nei nostri portafogli prendendo in considerazione sia gli aspetti extra-finanziari sia le condizioni di mercato per preservare gli interessi dei nostri clienti, che sono il nostro principale obiettivo", si legge nella nota.