Credit Suisse, distruzione documenti è prassi e non legata a conflitto

Credit Suisse

(Teleborsa) -afferma che la richiesta dinon riguarda il conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni imposte dall'Occidente (Svizzera compresa). Il Financial Times aveva scritto di una lettera che "chiede agli investitori di distruggere documenti legati a prestiti di yacht di oligarchi e magnati". Il gruppo bancario svizzero ha sottolineato che questa lettera si riferisce a una, in cui le parti impegnate hanno firmato un accordo di non divulgazione."Il diritto di Credit Suisse di chiedere agli investitori "non partecipanti" di distruggere i documenti relativi a questa transazione era, come è prassi di mercato, stipulato nell'ambito del Non-Disclosure Agreement (accordo di non divulgazione) - spiega una nota - I documenti condivisi con gli investitoriper la natura di blind pool della transazione. Contenevano statistiche di portafoglio e modellazioni di performance, modellizzazione relativa alle posizioni di bilancio sottostanti. Nessun dato, relativo ai clienti o altro, è stato cancellato all'interno di Credit Suisse e, per chiarezza, questo- con le quali siamo pienamente conformi"."La transazione e la richiesta agli investitori non partecipanti di distruggere i dati riservati non hanno alcuna relazione con il conflitto in corso nell'Europa dell'Est - viene ripetuto -." Nei giorni scorsi il parlamentare ginevrino Carlo Sommaruga aveva sollecitato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ad aprire un'indagine sulla condotta del Credit Suisse in relazione alle sanzioni contro gli oligarchi russi.