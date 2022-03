Crollano i mercati europei, sale lo spettro stagflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Telecom Italia

Leonardo

Saipem

Stellantis

Iveco Group

Unicredit

Banco BPM

Sanlorenzo

Piaggio

Esprinet

Ferragamo

(Teleborsa) -, pur risollevandosi dai minimi toccati poco dopo l'apertura delle contrattazioni. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. A pesare è il, ai massimi dal 2008 a quota 130 dollari al barile, dopo che il segretario di Stato USA Blinken ha detto che l'amministrazione Biden sta studiando un possibile bando alle importazioni di petrolio russo assieme agli alleati. Il rialzo del greggio e delle altre commodity (con il prezzo del, ovvero una fase del ciclo economico caratterizzata da stagnazione delle attività produttive e da un persistente aumento dei prezzi."La situazione economica di oggi è definibile come fase diche porta con sé, tra le tante cose, un aumento dei prezzi delle materie prime che genera una maggior inflazione e riduce la capacità di programmazione delle aziende e delle Politiche economiche pubbliche", ha commentato Andrea Caraceni, amministratore delegato di CFO SIM. "L'economia di guerra comporta ancheche porta gli investitori da un lato a ricercare protezione su beni rifugio e dall'altro a posizionarsi in quelle che sono le opportunità di investimento del momento - ha aggiunto - È chiaro che per chi è già investito forse oggi è il momento di stare con i nervi saldi e di continuare a navigare, anche se il mare è in tempesta, purché".Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. L'continua gli scambi a 1.998,2 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,43%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 7,29%. Intanto, il(indice Sentix) è crollato a marzo , a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e delle implicazioni che questa comporta per l'economia globale.Lieve peggioramento dello, che sale a +165 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,59%.sensibili perdite per, in calo del 3,82%, in apnea, che arretra dell'1,70%, e tonfo di, che mostra una caduta del 3,48%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 3,25%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 23.703 punti, in forte calo del 3,37%.In netto peggioramento il(-4,4%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-3,61%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'11,56%.Effervescente, con un progresso del 3,17%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,04%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,95%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 6,74%.Scende, con un ribasso del 6,67%.Seduta molto negativa perI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -11,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'8,96%.Crolla, con una flessione dell'8,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,88%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. 3%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,8%; preced. -4,6%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 9,8%; preced. 0%)00:50: Partite correnti (atteso -880,2 Mld ¥; preced. -371 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%).