EdiliziAcrobatica, a febbraio sottoscritti contratti per 8,4 milioni di euro

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 8,4 milioni di euro a febbraio 2022, in aumento del 47,4% rispetto ai 5,7 milioni di euro del mese di febbraio 2021. Al 28 febbraio 2022, il gruppo ha raggiunto un totale di 1.419, pari al 31,4% in più dello stesso periodo dell’anno scorso, quando le risorse erano 1.080. Laha segnato un +45% toccando i 2,9 milioni di euro contro i 2 milioni di euro del febbraio 2021."Siamo molto soddisfatti di questa crescita - spiega il- che è il risultato di un lavoro costante iniziato nei mesi scorsi, i cui frutti si raccolgono oggi e continueranno a venire raccolti per tutto il resto dell'anno". EdiliziAcrobaticaha chiuso febbraio registrando una crescita del 56,8% raggiungendo quota 370mila euro di valore dei contratti, mentre la società spagnola EAha fatto registrare 79,2 mila euro di contratti.