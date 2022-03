Eventi e scadenze: settimana del 7 marzo 2022

Antares Vision

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dello SviluppoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della CulturaRussia - Borsa di Mosca chiusaTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri delle TelecomunicazioniAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per la Celebrazione della Giornata Internazionale della DonnaRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2021- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziariIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Febbraio 2022Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione Annuale Integrata e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Proposta dividendo 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021; Relazione sulla Remunerazione 2022; Convocazione Assemblea degli Azionisti- CDA: Bilancio- CDA: BilancioIstat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Dic. 2021EU - Consiglio europeo - Riunione informale dei capi di Stato o di governo a Versailles2022 IIF Sustainable Finance Summit - L'evento, organizzato dall'Institute of International Finance, riunirà alti funzionari, leader del settore privato ed esperti per informative e tavole rotonde sulla strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Comunicato stampa risultati 2021- CDA: Esame della Relazione Annuale Integrata che include il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Atlantia nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021- CDA: Progetto di bilancio annuale al 31/12/2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2021 e convocazione Assemblea Soci- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021 e della proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione del progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Analisi del progetto di bilancio 2021- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione dei risultati in seguito- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Progetto di Bilancio 2021- CDA: Progetto di Bilancio Nexi e Bilancio Consolidato al 31.12.2021 - Approvazione del Consiglio di Amministrazione- CDA: Bilancio- CDA: BilancioBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaIstat - Il mercato del lavoro - IV Trimestre 202115.00 - Convegno "Trent’anni di OPA" - Il Convegno, che si svolgerà al Senato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, è stato organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza “Paolo Ferro-Luzzi”, in occasione del trentennale della disciplina dell'Offerta Pubblica di Acquisto. Parteciperanno tra gli altri Paolo Savona, il DG del Tesoro Alessandro Rivera, l'Avvocato Generale della Banca d'Italia e il prof. Andrea ZoppiniTesoro - Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Investor Day Atlantia - risultati 2021 e update strategico. L'evento si svolge in audio-video conferenza- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio 31.12.2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di Tesmec SpA e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2021- CDA: Bilancio