Factoring, volumi sopra livelli pre-pandemia a gennaio 2022

(Teleborsa) - Ilnel primo mese dell'anno. I 17,06 miliardi di euro disono infatti superiori ai 15,03 miliardi di gennaio 2021 (+13,50%) e ai 16,084 miliardi di gennaio 2020, dato mensile antecedente alla pandemia. Per il factoring, un business che vale il 14% del PIL, "gli ultimi anni hanno evidenziato i caratteri di resilienza e reattività di un mercato che sta supportando la ripresa del paese e hanno anche", sottolinea Assifact, l'Associazione Italiana per il Factoring.Assifact ha anche deciso di avviare, in collaborazione con KPMG,. Il questionario, predisposto su una apposita piattaforma online, è rivolto alle imprese di ogni dimensione e mira ad acquisire il punto di vista della domanda sul factoring e sulle altre forme di sostegno al capitale circolante, anche nella prospettiva del fintech e dell'innovazione. La raccolta dei dati resterà aperta per circa due mesi e i risultati saranno presentati a giugno in occasione dell'Assemblea di Assifact.