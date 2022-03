Germania, vendite al dettaglio gennaio +2% mese +10,3% anno

(Teleborsa) - Torna decisamente a salire, nonostante le restrizioni per il coronavirus ancora in vigore,. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento del, dopo il -4,6% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare di -5,5%). Il dato delude è migliore delle attese degli analisti, che erano per un incremento dell'1,8%. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, laè del, dal +0,8% di dicembre (rivisto da un preliminare del +0%), risultando sopra le attese che indicavano un +9,8%."Dopo il calo del fatturato a dicembre 2021, il commercio al dettaglio ha recuperato all'inizio dell'anno anche se è rimasta in vigore la cosiddetta", commenta l'Ufficio Federale di Statistica tedesco.