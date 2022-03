Lavoro, CoopstartupHER: 50mila euro per le cooperative femminili

(Teleborsa) - Promuovere un maggiore protagonismo delle donne nel sistema economico imprenditoriale: con questo intento,, lanciano il bandodedicato alla nuova cooperazione al femminile, che sarà aperto a partire da domani,2022. Potranno parteciparecostituiti non oltre ila maggioranza femminile.seguiranno un percorso formativo e di accelerazione per trasformare la propria idea in impresa. Alla fine, icinque progetti più promettenti saranno premiati con un contributo a fondo perduto di“Al 31 dicembre 2020 - spiegapresidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Nazionale - il 99% delle persone che avevano perso il lavoro nel corso della pandemia era donna. Dall’ottobre scorso l’occupazione ha ripreso a crescere, ma trainata soltanto da quella maschile. Di fronte a questi dati abbiamo voluto aprire una possibilità concreta per consentire alle donne di tornare ad essere protagoniste del proprio futuro, oltre che della propria indipendenza economica”.“La- sottolinea Mauro Lusetti, presidente di Legacoop Nazionale - per tale motivo CoopstartupHER si configura come uno strumento messo a disposizione dalla cooperazione per rispondere ad una esigenza sociale nazionale volta alla creazione di lavoro e occupazione di qualità”.Realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni territoriali e settoriali di Legacoop, al sostegno di Fondazione Finanza Etica/Banca Etica, all’attivazione di soggetti quali: Università LUISS e l’Osservatorio interuniversitario Studi di genere e Pari opportunità che riuniscele tre università romane, "La Sapienza", Tor Vergata e Roma Tre e con il patrocinio di Unioncamere,"Con questo intervento, spiega il direttore generale Simone Gamberini, iunendosi in cooperativa e creando lavoro per diventare un volano di crescita sostenibile per tutti”.