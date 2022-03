Le borse europee riducono le perdite. Focus su conflitto e petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che recuperano terreno rispetto ai crolli sperimentati in apertura di giornata. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. La mattinata è stata dominata dai prezzi alle stelle di(volato su nuovi massimi storici) e(ai massimi dal 2008), dopo che il segretario di Stato USA Blinken ha detto che l'amministrazione Biden sta studiando un possibile bando alle importazioni di petrolio russo assieme agli alleati.Lieve calo dell', che scende a quota 1,09. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,72%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 5,06%.Aumenta di poco lo, che si porta a +164 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,59%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,76%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.463 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.485 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pessimo il(-1,79%); con analoga direzione, in forte calo il(-1,75%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 13,20%.Svettache segna un importante progresso del 6,49%.Vola, con una marcata risalita del 3,86%.Brilla, con un forte incremento (+3,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.Crolla, con una flessione del 3,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,97%),(+3,63%),(+2,93%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 5,30%.In perdita, che scende del 4,28%.