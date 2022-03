Nuovo tonfo per le borse europee. Cresce lo spettro stagflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare è il balzo delle, ai massimi dal 2008 a quota 130 dollari al barile, dopo che il segretario di Stato USA Blinken ha detto che l'amministrazione Biden sta studiando un possibile bando alle importazioni di petrolio russo assieme agli alleati. Il rialzo del greggio e delle altre commodity alimenta i, ovvero una fase del ciclo economico caratterizzata da stagnazione delle attività produttive e da un persistente aumento dei prezzi.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. L'continua gli scambi a 1.997,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,38%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 7,50%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +165 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,57%.sensibili perdite per, in calo del 4,93%, in apnea, che arretra del 2,15%, e tonfo di, che mostra una caduta del 4,69%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 6,19%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 22.979 punti, in forte calo del 6,32%.Depresso il(-7,38%); come pure, in netto peggioramento il(-5,77%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,71%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,67%.Lettera su, che registra un importante calo dell'11,53%.Sotto pressione, che accusa un calo del 10,99%.Scende, con un ribasso del 10,38%.Tutti iin Piazza Affari sono sotto la parità.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -12,24%.Crolla, con una flessione del 12,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'11,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'11,61%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. 3%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,8%; preced. -4,6%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 9,8%; preced. 0%)00:50: Partite correnti (atteso -880,2 Mld ¥; preced. -371 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%).