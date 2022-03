Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Boeing

Apple

Salesforce.Com

American Express

JP Morgan

McDonald's

Travelers Company

Lucid

Zoom Video Communications

Marvell Technology

Tesla Motors

Fortinet

Pepsico

Monster Beverage

Mondelez International

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,87% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.308 punti. Senza direzione il(-0,05%); in lieve ribasso l'(-0,52%).A pesare sul mercato, così come dall'altra parte dell'oceano, è lae la. L'attenzione degli operatori torna intanto a concentrarsi anche sulle banche centrali: giovedì è atteso l'esito del consiglio direttivo della BCE, seguito dalla tradizionale conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,55%),(-1,29%) e(-1,02%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,90%),(+0,67%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,85%),(+4,59%),(+3,60%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.scende dell'1,72%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%.