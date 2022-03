TIM sale in borsa, Labriola incontra gli investitori

Telecom Italia

(Teleborsa) - Dopo una partenza in negativo, che seguiva sedute in forte calo, le azioni dihanno invertito la rotta ein tarda mattinata, risultando uno dei due migliori(assieme a, spinto dal petrolio e dalla crisi energetica). Nella giornata odierna, l'amministratore delegatoha iniziato aper meglio spiegare il nuovo piano della società di telecomunicazioni , che non prevede dividendi fino a che la prevista riorganizzazione del gruppo non avrà portato i risultati attesi.Nel weekend l'AD si è rivolto ai dipendenti cercando di rassicurarli. "le soluzioni esistono", ha scritto l'ANSA, citando il messaggio che ha ascoltato. Labriola ha detto che "perché i numeri che abbiamo presentato sono differenti da quelli presentati in passato", "e chiaramente il mercato ha reagito con la modalità di quando si trova davanti cose differenti".Ottima la performance di, che si attesta a 0,28 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,3009 e successiva a 0,362. Supporto a 0,2398.