Ucraina, Bonomi: ripresa del nostro Paese a rischio

(Teleborsa) - "che stava giàe il "il conflitto ha accentuato il problema energetico dove si erano manifestatiLo afferma il presidente di Confindustriaintervenendo a Mezz'ora in più disottolineando che la nuova situazione creata con ile ilimpone di" oltre cheOccorre anche nell'immediato(delle quote inquinanti) che èfinanziario" e poisull'energia.A poche ore dal, la Russia, secondo l'esercito ucraino, ha iniziato ad "ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto Kiev"; Mosca, subito dopo, annuncia che cesserà il fuoco questa mattina per permettere i corridoi umanitari in diverse città ucraine.hanno intensificato nella notte gli attacchi su varie città., secondo il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich, la situazione alla periferia di Kiev. Lì e in altre città, tra cui Mariupol, decine di migliaia di persone attendono di poter evacuare.Intanto, laha riferito che le forze russe hanno lanciato razzi sull'Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, che ospita una struttura nucleare. Lo riferisce il Washington Post precisando di non poter confermare in modo indipendente la notizia, diffusa con un post suattraverso Ukraine Now, un canale governativo, secondo cui l'attacco "avrebbe potuto portare a una rilevante catastrofe ambientale". La struttura, conosciuta come Neutron Source, hascaricati nella sua zona attiva".Nel frattempo, in un'intervista a Fox News, capo negoziatore ucraino e leader del partito di Zelenski nel parlamento di Kiev fa sapere chealcuni modelli non Nato. Per esempio ci potrebbero essere delle garanzie dirette da parte di Paesi come gliforse la Germania e la Francia. Siamo aperti a discuterein un più largo, non solo in discussioni bilaterali con la Russia ma anche con altri partner".su cui è quasi impossibile essere d'accordo - ha detto ancora - sono la Crimea e le sedicenti repubbliche (del Donbass) che la Russia insiste che riconosciamo come indipendenti. Questo non è accettabile per la società ucraina.