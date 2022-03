8 marzo, la parità è ricchezza: gli impatti sul PIL

(Teleborsa) - Sarà unper chiedere a gran vocededicato allein particolare quelle che si mettono in marcia da sole o con i propri figli per raggiungere i confinicome ha detto la ministra per le pari opportunità e la famigliadobbiamo garantire un'accoglienza che "sia svolta nellaUna data simbolica,, che negli anni è diventata un'occasione per ricordare e fare il punto sullema anche sulle discriminazioni e le violenze di cui sono oggetto, ancora oggi in tutto il mondo. Perchè se è vero cheNumeri alla mano, come accertatole pensioni per le donne sono più basseconseguenza delle disuguaglianze salariali. E in 13 anni, dal 2008 al 2021, ilcome sancito dalla fondazione Di Vittorio della Cgil. Sarà in ogni caso uni sarà uno sciopero e una grande manifestazione a Roma organizzati, come ogni anno, dal movimentoitaliano Non Una di Meno. Altissimo poi ilNon solo una questione di giustizia quanto una necessità economica: a causa della disparità di genere perdiamo una ricchezza dino. Considerando uno scenario di “pieno potenziale” in cui le donne partecipano all’economia in modo identico agli uomini, McKinsey ha concluso che questo aggiungerebbe 28 trilioni di dollari (26%) al Pil globale annuale entro ilrispetto alla situazione attuale.Intanto, secondo ilalle condizioni attuali servirannoer far sì che le donne possano godere della piena uguaglianza di genere. Un dato già allarmante, peggiorato dallaIntanto, proprio in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Moneyfarm ha condotto un’indagine sui suoi oltre 80 mila clienti attivi, con l’obiettivo di evidenziare lePer entrambi, in generale,ma quando si entra nel merito di obiettivi più specifici emergono alcune differenze interessanti: leche hanno l’obiettivo di investire per la pensione sono quasi il doppio degli uomini; significativa anche la consapevolezza degli effetti dannosi dell’inflazione sul risparmio non investito nel tempo: le donne che investono per proteggersi dall’inflazione sono ilL’indagine conferma però un’evidenza più notain base alla profilazione Moneyfarm (che identifica il profilo di rischio dei suoi clienti su una scala che va da 1 a 6), il 40,1% delle donne ha un profilo di rischio prudente (tra 1 e 3) contro il 24,2% degli uomini. Soltanto il 10,1% delle donne ha un profilo di rischio alto (6), contro il 17,1% degli uomini.Analogamente a quanto rilevato nel Regno Unito,. Una volta che hanno sottoscritto il servizio sul sito procedono a investire (ossia, concretamente, a versare nel loro primo portafoglio Moneyfarm) più speditamente degli uomini e lo fanno con un ammontare mediamente più alto (precisamente del 35%), nonostante dichiarino un reddito inferiore.