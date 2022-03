Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

(Teleborsa) -, che affonda con una discesa del 2,37%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.201 punti, in netto calo del 2,95%.Depresso il(-3,75%); come pure, in netto peggioramento l'(-2,89%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,57%) e(+1,31%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-4,80%),(-3,74%) e(-3,70%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,76%),(+1,60%),(+0,62%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,98%.Scende, con un ribasso del 6,45%.Crolla, con una flessione del 5,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,14%.(+3,40%),(+2,39%),(+1,82%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,27%.In perdita, che scende dell'8,73%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -87,1 Mld $; preced. -80,7 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 2,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,6 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 215K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,3 punti; preced. 62,3 punti).