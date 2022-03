Autotrasporto annuncia manifestazioni in tutta Italia il 19 marzo

(Teleborsa) -ed annuncia. Ad annunciarlo l'associazione rappresentativa del settore"Il costante e ormai insostenibileha determinato unaper le imprese dell’autotrasporto italiano, che non riescono a farsi riconoscere dalla committenza i maggiori costi dovuti agli stessi aumenti", spiega l’Unione delle associazioni nazionali più rappresentative dell’autotrasporto."Il Governo si era impegnato in tempi brevissimi a fornire le soluzioni più adeguate per consentire alle aziende di fronteggiare l’emergenza - ricorda Unatras – Purtroppo, al di là dello, che certamentedella categoria, non ci sono stati apprezzabili passi in avanti. La situazione è diventata drammatica".- avverte Unatras - perché le imprese del settore "potrebbero semplicemente ritenere più conveniente lasciare i propri mezzi sui piazzali piuttosto che continuare a viaggiare in queste condizioni". Le manifestazioni che si terranno il 19 marzo rappresentano infatti il primo passo di una vertenza che, se malauguratamente restasse senza risposte, potrebbe sfociare in ulteriori e più incisive iniziative,