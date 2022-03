Azimut, raccolta netta febbraio per 746 milioni

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di febbraio 2022 una. Il totale dellesi attesta a fine febbraio a 81,2 miliardi, di cui 53 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.. La vicinanza tra i nostri consulenti e i clienti sta evitando che l’emotività in questo periodo di grandi preoccupazioni abbia il sopravvento, mettendo quindi al riparo gli investitori da scelte di breve periodo commenta-. La nostra vasta gamma di prodotti gestiti liquidi e alternativi legati ai mercati privati ci permette di offrire soluzioni adeguate ai clienti anche in un contesto di elevata volatilità sui mercati, accompagnandoli verso una pianificazione finanziaria diversificata e orientata al lungo periodo., le cui masse ammontano a circa 400 milioni di euro, confermando il continuo interesse da parte di investitori istituzionali per le nostre soluzioni".