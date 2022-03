Borse asiatiche in calo, negoziati Russia-Ucraina senza passi avanti

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Dopo il crollo di Wall Street, anche lehanno registrato una seduta pesantemente negativa. A incidere è il nulla di fatto nel terzo round di(con un'apertura per un nuovo confronto) e la prospettiva di un divieto alle importazioni di petrolio dalla Russia da parte degli Stati Uniti. "Stiamo entrando in una sorta di crisi quando si tratta di, e la domanda è quanto durerà e quanto sarà grande. Qualunque sia la dimensione, si tradurrà in una maggiore inflazione e una crescita più debole, e vediamo che questo viene prezzato nei mercati azionari", hanno scritto gli analisti di IG Australia.Pioggia di vendite sul listino di, che scambia con una pesante flessione dell'1,71%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 2,50%, e per, che lascia sul terreno il 2,35%. Pessimo il mercato di(-1,61%); con analoga direzione, negativo(-1,09%). Variazioni negative per(-0,91%); con analoga direzione, in ribasso(-0,93%).Sul fronte macroeconomico, il disavanzo delladel Giappone si è allargato nel mese di gennaio 2022. Sono invece peggiorate ledel paese nello stesso mese, secondo il leading indicator (superindice) del Cabinet Office.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,16%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso -880,2 Mld ¥; preced. -371 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. -0,9%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 9,1%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%).