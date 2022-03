CNH Industrial inaugura nuovo polo tecnologico in India

CNH Industrial

(Teleborsa) -, nella nella Zona Economica Speciale della città di Gurugram, a sud ovest della capitale Nuova Delhi. Parte con un organico ditramite un'attenta e rigorosa ricerca di nuovi talenti basata sulla diversità. Questo polo strategico si concentra in particolare sullo sviluppo prodotto e sulle soluzioni digitali.L'India Technology Center (ITC) è dotato di, tra cui unper la simulazione dei veicoli, ed unper la realtà aumentata/realtà virtuale. Il Centro è operativo da marzo 2021 e, grazie ai risultati già ottenuti, si prevededi ulteriori spazi di sviluppo(UI/UX) con funzionalità di simulazione avanzate.Il centro indiano svolgerà un ruolo strategico nella collaborazione con gli altri centri di Ricerca e Sviluppo nel mondo, allo scopo di innovare e far leva sulla tecnologia d'avanguardia e sull'ecosistema digitale in India.L’ITC si focalizzerà anche sullonelle tecnologie e soluzioni software orientate al cliente, tra cui il cloud, le tecnologie integrate, l'elettrificazione, la guida autonoma, l'analisi avanzata, la simulazione, l'automazione e la progettazione meccanica ed elettrica.