DiaSorin, Luminex lancia primo test post acquisizione

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha annunciato il(GPP) xMAP® NxTAG® da parte di Luminex, società acquisita ad aprile 2021. Si tratta del, operazione che ha permesso a DiaSorin di rafforzare il suo posizionamento nel mercato della diagnostica molecolare e di accedere alla tecnologia e al portafoglio della biotech statunitense. Il nuovo pannello molecolare multiplex offre la possibilità di individuare i 16 patogeni più rilevanti relativi alle infezioni gastrointestinali in campioni di feci, riconoscendo, attraverso la piattaforma MAGPIX®, gli acidi nucleici specifici di tali batteri, virus e parassiti."Grazie alla marcatura CE del pannello molecolare multiplex NxTAG® GPP, i laboratori potrannodei pazienti che manifestano sintomi gastrointestinali - ha commentato- In particolare, i laboratori che già utilizzano il pannello respiratorio NxTAG®, troveranno di estrema facilità aggiungere sullo stesso analizzatore questo nuovo pannello per le infezioni gastrointestinali, ampliando, di conseguenza, la propria offerta e capacità di diagnosi".