Digital Bros, ricavi in crescita a doppia cifra

Digital Bros

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell’esercizio 2021-2022 idisono pari a 55,5 milioni, in diminuzione del 32,6% rispetto ai 82,4 milioni di euro.Ilpari a 19,7 milioni si confronta con i 35,6 milioni al 31 dicembre 2020, mentre il(EBIT) è pari a 12,2 milioni di Euro rispetto ai 20 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 attestandosi al 22,1% dei ricavi netti consolidati.L'è di 14,7 milioni di Euro contro i 22,2 milioni registrati al 31 dicembre 2020 e l'di 10,4 milioni si confronta con i 15,9 milioni al 31 dicembre 2020.Lapositiva per 18,2 milioni di Euro (23,5 milioni al netto dell’effetto IFRS 16)Previsti margini in crescita per l’intero esercizio superiori agli eccezionali risultati già realizzati nell’esercizio precedente (30 milioni di EBIT) nonostante ricavi attesi in leggera diminuzione.