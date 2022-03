ENAV, Ministra Bonetti visita Torre controllo Roma Fiumicino

(Teleborsa) - Questa mattina lai ha visitato la Torre di Controllo ENAV dell’aeroporto diOpera diuno degli ingegneri più famosi del '900, e già riconosciuta di valore storico dal Ministero dei Beni Culturali, la Torre di controllo, alta 54 metri, è diventataAd accogliere la Ministra - che ha potuto osservare le tecnologie a servizio della sicurezza dei viaggiatori e come i Controllori del traffico aereo di ENAV gestiscono i voli sul principale scalo italiano - una delegazione di ENAV guidata dalla Presidente“E’ stato bello iniziare lache permette anche simbolicamente al nostro Paese, alla nostra società, di avere delle ali e di dare a queste ali prospettiva, direzione, concretezza", ha detto la Ministra Bonetti per la quale "è importante vedere come le donne oggi abbiano assunto un ruolo strategico anche in un settore per troppo tempo appannaggio solo degli uomini.che sta portando avanti di promozione della leadership delle donne in questo ambito.ENAV, dalla propria Torre di controllo, sull’aeroporto di Fiumicino fornisce i servizi di controllo del traffico aereogestendo in piena sicurezza decolli, atterraggi e movimentazione al suolo degli aeromobili grazie a 94 persone."Ringrazio la Ministra Bonetti per la gradita visita. I nostri Controllori lavorano in luoghi nascosti e inaccessibili ma, quando possibile, siamo felici di valorizzare il lavoro di colleghe e colleghi che sono dietro ogni volo. Sono contenta che la Ministra abbia potuto vedere – proprio in questa giornata – che il nostro personale, anche nella rappresentanza dei generi, stia evolvendo; specchio di una società sempre più aperta", ha dichiarato la Presidente“Spesso il valore di un’impresa si misura solo in relazione alla sua crescita economica, ma le avversità di questi ultimi anni dimostrano che è il capitale umano la risorsa fondamentale su cui un’Azienda può solidamente costruire il proprio sviluppo sostenibile. ENAV da tempo sta perseguendo un modello che integra professionalità ai principi di Inclusion&Diversity. Un’azienda inclusiva rafforza le sue stesse fondamenta”, sottolinea l' Amministratore DelegatoENAV - conclude la nota - è anche responsabile della mpresenti sull’aeroporto necessari alla navigazione aerea. Attualmente sull’aeroporto di Roma Fiumicino vengono gestiti oltre 400 movimenti al giorno che, nel periodo prepandemico, sono arrivati