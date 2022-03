Energy Compact, Ue lancia piano indipendenza energetica

(Teleborsa) - In rispostache ha posto in primissimo piano il tema delle risorse energetiche, prende sempre più formaPer sostenere ilgià inflitte al Paese di Vladimir Putin, serviràchiamata a rispondere alla molto probabileche ne scaturirà come controffensiva da parte diL'obiettivo dichiarato è mettere inpassaggio necessario che però non può prescindere dalladiche punta, al contempo, a limitare l’impatto dell’aumento delle bollette sugià in sofferenza, e più in generale sullaProprio in quest'ottica, la Commissionei misure di regolazione dei prezzi del mercato del gas. E' quanto si legge nella bozzache la Commissione europea presenterà oggi, mercoledì 8 marzo. La misura è consideratapurché a"Glipossono intervenire cone limitata nel tempo di prezzi regolamentati", si legge nel documento, dove viene sottolineato che ildel"consente interventi pubblici nella fissazione dei prezzi" e che la misura dovrebbe essere "mirata".Il provvedimento punta anzituttoper la produzione di energia daparte del pacchetto anche una serie di incentivi per finanziare piani di efficientamento energetico degli edifici. Ruolo fondamentale sarà quello giocato da nuovi interlocutori come, ad esempio,In particolare, laraccomanda ai Paesi membri di “essere ben preparati per il prossimo inverno“. Viene ritenuto necessario “un livello medio Ue di riempimento dello stoccaggio di almen