Fitch stima impatto limitato uscita major petrolifere da Russia

BP

Shell

TotalEnergies

Eni

(Teleborsa) -del petrolio e del gas o la riduzione delle operazioni nel Paese avranno uncreditizie e dunque sul loro rating. La valutazione segue l'annuncio died altre compagnie di voler uscire parzialmente o completamente dalla Russia.L'investimento più significativo dinel paese è la sua partecipazione del, la quale ha però contribuito in modo modesto al flusso di cassa di BP: circa 600 milioni di dollari di dividendi, rispetto all'EBITDA di BP di 31 miliardi di dollari nel 2021. Ne consegue che BP non sarà materialmente colpita dall'uscita dal mercato russo e dovrebbe essere in grado di mantenere il suo forte profilo aziendale caratterizzato da una certa diversificazione.Le attività russe diincludono una quota del(una JV con Gazprom) e una partecipazione del(una JV con Gazprom Neft), che hanno un peso scarso rispetto al profilo aziendale di Shell. Si stima inoltre che i dividendi delle attività russe siano ammontati a circa 700 milioni di dollari nel 2021, il che è irrilevante rispetto al flusso di cassa operativo di Shell di 45,1 miliardi di dollari.ha dichiarato la scorsa settimana cheda quelli esistenti, comprese le partecipazioni in Arctic LNG 2 (che esporterà il suo primo carico nel 2023), Yamal LNG (che è già operativo ) ed una partecipazione del 19,4% in Novatek. Si stimano dividendi per complessivi 0,5 miliardi di dollari, rispetto all'EBITDA di TotalEnergies di 42,3 miliardi di dollari nel 2021.L'esposizione diretta dialla Russia è limitata alla suache la società intende vendere. Fitch ritiene che ciò non influirà sul flusso di cassa poiché il progetto non ha pagato dividendi nel 2020-2021. La principale esposizione operativa invece è rappresentata dal(22,47 miliardi di metri cubi di gas nel 2020). In caso di interruzioni della fornitura, Eni può aumentare la produzione di gas dalle sue partecipazioni in Nord Africa e Africa occidentale come fonti alternative di approvvigionamento, nonché invocarne le tutele contrattuali (come le clausole di forza maggiore).