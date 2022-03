Forniture gas, Cingolani: "In 24-30 mesi Italia sarà indipendente dalla Russia"

(Teleborsa) - "Noi dallaimportiamodiquestiLo ha detto il ministro dellaintervistato su Rai3. "Al momento - ha spiegato - abbiamo realizzato unainoltrataRimane lastiamo lavorando sue quindidovrebbero consentirci di essere completamentedovrebbero bastare perfosseci darebbero tempo per arrivare alla stagione buona, abbiamo lo stoccaggio. Ad aprile avremo metà della disponibilità che ora importiamo dalla Russia. Dovremo fare sacrifici ma non fermeremo le macchine", sottolinea Cingolani. "In questo momento il gas si vende altre 300 euro per Mwh e fruttaNon sono sicuro che vogliano chiudere., ha aggiunto.Cingolani ha anche voluto sottolineare che in questo momento ilsta fluendo pur con i problemi etici di cui vi ho parlato e con i problemi economici di"In questo momento siamo in grado di dire che possiamo mantenere la road map al 55% die con un, ha aggiunto.Quindi in un modo o nell'altro è una scelta europea che negli anni si e' consolidata, di dipendere dalla Russia. E' un errore. Alcune nazioni europee hanno scelto un, noi in Italia abbiamo solo il gas e le rinnovabili e questo ci rende più deboli dei colleghi europei", prosegue Cingolani. "La strada è tracciata e il nostro piano diSulle rinnovabili soprattutto nel breve termine bisogna liberalizzare moltissimo ed è quello che stiamo facendo. A breve - ha spiegato - liberalizzeremo gli impianti fino ae quindi semplificazione formidabile. Poi bisognerà potenziare la nostra capacità di rigassificare, cioè gas liquido che viene da tanti posti del mondo, in gas da rimettere nei gasdotti. Potenziare poi tutte lema queste coseSulle centrali a carbone: "Non riapriamo nulla.Si tratta di una possibilità in caso di un'emergenza molto più forte di quella attuale". "Quello che ha fatto il governo - ha detto Cingolani - è stato molto semplice. E' stato detto che qualora ci fosse un'emergenza energetica, in caso di assoluta mancanza di energia si potrebberoancora in funzione a carbone, che sono Brindisi e Civitavecchia, che funzionano a scartamento ridotto e potrebbero