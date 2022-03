Gangi (WINDTRE): “Parità salariale e formazione per colmare il gender gap”

(Teleborsa) - Secondo i dati deln Italia la presenza femminile nel compartoe: in base a una rilevazione ILOSTAT, nel 2019 le donne impiegate nell’ICT hanno guadagnato il 21% in meno degli uomini. Ma non mancano le eccezioni.infatti, ha recentemente annunciato,che attesta propriocon uguali qualifiche e mansioni. Ne abbiamo parlato con, Direttrice Human Resources dell’azienda di telecomunicazioni."Essere la prima realtà del nostro settore certificata dalla EQUAL-SALARY Foundation, afferma,i. Si tratta di un riconoscimento molto importante per la nostra azienda, che da sempre crede nel valore dell’inclusione e lo persegue con impegno, tanto da aver inserito la parità di genere tra i dieci obiettivi del piano ESG. La certificazione, spiega Gangi, è l’esito di un percorso di audit volontario, a cui WINDTRE si è sottoposta tra novembre e dicembre che ha previsto il coinvolgimento della societàn attività di verifica, tra le quali una puntuale analisi retributiva, interviste a manager, focus group, survey e approfondimenti su processi e politiche legate alla tematica. L’esito positivo di questo processo, chiarisce, è il frutto del nostro impegno pluriennale nelle politiche di. Il welfare, con iniziative di supporto alla genitorialità che comprendono la presenza di asili nido presso le principali sedi aziendali, è affiancato da programmi di formazione per lo sviluppo delle digital skill, ma anche per favorire la crescita delle donne in posizioni manageriali, motivo per il quale abbiamo lanciato laun percorso finalizzato a rafforzare l’empowerment femminile”, aggiunge la Direttrice HR. “Nel 2021, inoltre, WINDTRE ha inserito glie ha nominato una Diversity & Inclusion manager, punto di riferimento per assicurare laTra le azioni chiave per colmare il, anche le iniziative per avvicinare le donne alle materiedove rappresentano ancora una quota minoritaria. Ilha stanziato un miliardo di euro per potenziarne l’insegnamento e superare gli stereotipi di genere, con l’obiettivo di portare la percentuale delle studentesse al"Si tratta di un tema, continua la manager, a cui anchein quanto operatore di telecomunicazioni, è particolarmente sensibile". E aggiunge:che lavorano in ambienti tech nelle scuole e nelle Università, per incoraggiare le studentesse a scegliere le lauree STEM. Oltre che con il mondo dell’istruzione, collaboriamo con associazioni impegnate nel valorizzare il talento delle donne e abbiamo aderito all’iniziativa lanciata dall’per garantire la parità di genere negli eventi. Occorre favorire l’accesso delle giovani alle professioni del futuro e la loro crescita nel mondo del lavoro, indirizzandole verso l’acquisizione di quelle competenze che saranno davvero ‘disruptive’ e centrali. Fin dai primi anni della formazione, le bambine devono avere gli strumenti per perseguire le loro passioni e aspirazioni libere dagli stereotipi di genere e dalle barriere culturali. Una missione – conclude– che richiede uno sforzo collettivo da parte di