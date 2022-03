Il conflitto pesa sulle spedizioni marittime: aumentano costi e congestioni

(Teleborsa) - Ilpoiché gli aumenti drammatici e volatili dei prezzi di materie prime come metalli, grano, petrolio e gas alimentano l'inflazione globale e frenano la domanda, secondo BIMCO, una delle più grandi associazioni marittime internazionali che rappresentano gli armatori. In particolare, non ci sarà l'atteso rimbalzo nel mercato delle, poiché i prezzi del petrolio hanno raggiunto il massimo da 13 anni, mentre i porti chiusi e i prezzi record del grano soffocano la domanda delle navi, ha affermato Niels Rasmussen, capo analista marittimo di BIMCO.Negli scorsi giorni le più grandi compagnie di navigazione mercantile al mondo (Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd e MSC) hanno annunciato di averin risposta alle sanzioni occidentali nei confronti di Mosca. La sospensione non include generi alimentari, forniture mediche e umanitarie. "I servizi sono ancora operativi e le prenotazioni relative ad esempio ad attrezzature mediche e cibo saranno comunque accettate", ha commentato Lars Jensen, esperto di trasporto marittimo e CEO della Vespucci Maritime. "Questo è essenzialmente un modo per mitigare i rischi nella catena di approvvigionamento più ampia - ha spiegato - I servizi per la Russia sono ancora operativi, ma se venissero interrotti improvvisamente tutti i container già a bordo delle navi rimarrebbero bloccati nei principali hub europei e".Maersk ha spiegato che l'invasione dell'Ucraina sta danneggiando le catene di approvvigionamento globali e aumentando i costi poiché le rotte di trasporto vengono messe sotto sopra, i prezzi del carburante salgono e alcuni vettori impongono "maggiorazioni per i rischi di guerra". "Le autorità doganali dell'Unione Europea stannoper identificare le spedizioni sanzionate e soggette a restrizioni", ha detto Maersk ai suoi clienti. "Questa è una conseguenza diretta delle sanzioni, ma ci sono anche impatti indiretti poiché, con un impatto sulle catene di approvvigionamento dei nostri clienti", ha aggiunto la società.Altri problemi potrebbero presto arrivare dallaper equipaggiare navi commerciali, che porterebbe ulteriori rischi per le catene di approvvigionamento globali. Secondo i dati dell'International Chamber of Shipping, sono circa 1,89 milioni o marittimi che operano oltre 74.000 navi nella flotta mercantile globale. Di questa forza lavoro totale, 198.123 (10,5%) sono, di cui 71.652 ufficiali e 126.471 sono comuni. L'conta 76.442 (4%) marittimi, di cui 47.058 ufficiali e 29.383 comuni. Insieme rappresentano quindi il 14,5% della forza lavoro marittima globale.