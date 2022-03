Il Settore servizi per la finanza a Piazza Affari spezza la serie negativa iniziata giovedì scorso (+1,99%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

EURO STOXX Financial Services

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

Banca Mediolanum

Mediobanca

Azimut

media capitalizzazione

Bff Bank

doValue

Banca Ifis

bassa capitalizzazione

Conafi

Equita Group

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 92.045,11, con uno scatto di 1.847,83 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il, che arretra a quota 472,45, dopo una partenza a 478,1.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, bene, con un rialzo del 2,86%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,22%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,38%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,34% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,08%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,19%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 9,52%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,96%.