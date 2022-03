Povertà famiglie ancora elevata: spesa media non recupera livelli pre-Covid

(Teleborsa) -, a causa dell'impennata dell'inflazione che ha ridotto il potere d'acquisto. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat, secondo cui lesostanzialmente stabile rispetto al 7,7% del 2020, per circa(9,4%, come lo scorso anno).Senza laregistrata nel 2021 (+1,9%) l’incidenza di povertà assoluta sarebbe stata al 7% a livello familiare e all’8,8% a livello individuale, in lieve calo, quindi, rispetto al dato del 2020.Nel, dove lerispetto al 2020, si confermano le incidenze di povertà più elevate: il(in crescita dall’11,1%), il. Al Nord si registra invece un miglioramento a livello sia familiare (da 7,6% del 2020 a 6,7% del 2021) sia individuale (da 9,3% a 8,2%).Dove c'è almeno un, le percentuali disono(dal 7,3% del 2020 al 7% del 2021 pe4 quasi 922mila famiglie. Peggio le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (da 19,7% del 2020 a 22,6%).Lacompletamente il crollo del 2020, attestandosi ain valori correnti, inrispetto ai 2.328 euro dell’anno precedente (+2,8% al netto dell’inflazione), con evidenti differenze tra le famiglie più abbienti (+6,2%) e quelle meno abbienti (+1,7%). Si tratta di una crescita molto accentuata, che però non compensa il crollo del 2020. Rispetto ai 2.560 euro del 2019, infatti, la spesa media è ancora inferiore del 4,7%.