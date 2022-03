Rai Way scatta in borsa dopo via libera di Draghi alla vendita

Rai Way

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai. Il titoli beneficia del fatto che ieri sera il presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato un DPCM perdella partecipazione azionaria nella società delle torri, dunque didell'infrastruttura di trasmissione.Senza questo provvedimento la televisione di Stato non poteva scendere sotto il 51% (attualmente ha il 65%) per una norma voluta dall'allora premier Matteo Renzi, la quale bloccò i tentativi di(gruppo Berlusconi) di unire le sue antenne con quelle della Rai. Nel frattempo lo scenario è cambiato: EI Tower ha ora il gruppo F2i come azionista di maggioranza con il 60% e Mediaset (adesso) è sceso al 40%.Spicca il volo, che si attesta a 5,14, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,253 e successiva a quota 5,423. Supporto a 5,083.