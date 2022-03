Sfuma rimbalzo delle borse europee. Milano tiene, vola il petrolio

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Unipol

Unicredit

Telecom Italia

Amplifon

Interpump

DiaSorin

Recordati

Maire Tecnimont

Fincantieri

ERG

Danieli

Sesa

Tinexta

Sanlorenzo

GVS

(Teleborsa) - Seduta in calo per le principali borse europee dopo che ilconfermando le indiscrezioni dei media, ha annunciato che. Stessa decisione, per quanto riguarda il petrolio, è stata annunciata dal Regno Unito, mentre gli alleati europei non parteciperanno al blocco.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,088. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 3,21%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 7,14%.In forte calo lo, che raggiunge +149 punti base (-10 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,60%.è stabile, riportando un moderato -0,02%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 22.336 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.373 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 3,53 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,73%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,17 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 3 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,47 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+13,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,81%.Effervescente, con un progresso del 6,12%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,85%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,88%.Scende, con un ribasso del 3,58%.Tra i(+7,62%),(+6,98%),(+6,86%) e(+6,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,93%.Crolla, con una flessione del 4,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,67%.