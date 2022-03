TIM svetta sul FTSE MIB su sviluppi dossier OPA KKR

compagnia telefonica

(Teleborsa) - Il titolo di Telecom Italia è, con le azioni più volte sospese in asta di volatilità. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il CdA sarebbe pronto a sciogliere il. I contatti tra gli advisor di TIM e il fondo americano si sarebbero intensificati negli ultimi giorni e il presidente, che potrebbe riunirsi il prossimo fine settimana per rispondere alla manifestazione di interesse. La proposta di KKR era subordinata a una due diligence e TIM ha costituito un comitato ad hoc e ingaggiato Goldman Sachs e Lion Tree come advisor per le valutazioni.Spicca il volo la, che si attesta a 0,2584, con un, risultando il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2676 e successiva a quota 0,2901. Supporto a 0,2451.