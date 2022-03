Ucraina, Zelensky: "Russia Stato terrorista. Non ci arrendiamo"

(Teleborsa) - Nonostante il cessate il fuoco annunciato dalla Russia in Ucraina per permettere i corridoi umanitari da varie città fonti ucraine accusano Mosca di aver violato la tregua prevista per questa mattina con. Al termine delsi attende, nei prossimi giorni, l'avvio del. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto disposto a un possibile compromesso su Donbass e Crimea affermando di essere "pronto al dialogo" ma "non alla capitolazione". Nel frattempo dopo quasi due settimane di scontriTra gli eventi cruciali della giornata di oggi si inserisce ilnel quale il presidente ucraino ha descritto in toni drammatici l'invasione attuata dalla. Zelensky ha poi esaltato "l'eroismo" della sua gente e ha ribadito che il suo Paese intende resistere e combattere fino alla fine, anche "nelle foreste" se sarà necessario. "Noi – ha affermato Zelensky – non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto" arrendervi di fronte all'invasione nazista". Le sue parole sono state accolte con una prolungata standing ovation.Sempre oggi si è svolta a Londra la riunione fra ile inel corso della quale Johnson ha preannunciato, d'intesa con i leader ospiti, laper il sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina. Al termine dell'incontro, svoltosi presso la Lancaster House,ha sottolineato lasulla necessità d'intensificare ulteriormente lain risposta alle "barbare azioni" imputate allo zar del Cremlino. Più vaghi invece i riferimenti al, nel giorno dell'ennesimo appello accorato di Zelensky. Al riguardo il primo ministro Tory si è infatti limitato ad assicurare come il Regno sia "pronto" a rafforzare il suo impegno per la protezione della Polonia laddove richiesto per il ruolo centrale di Varsavia nello smistamento degli "aiuti difensivi" verso l'Ucraina; mentre ha evitato di menzionare esplicitamente l'ipotesi cruciale del momento, quella di una possibile fornitura di aerei da combattimento tipo Mig-29."Non cerchiamo il conflitto con la Russia. La nostra responsabilità finale è quella di mantenere al sicuro il nostro miliardo di cittadini. Ciò significa che dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che il conflitto si allarghi oltre l'Ucraina – ha detto il, in un punto stampa alla base Nato lettone di Adazi, insieme ai–. La nostra presenza qui in Lettonia invia un messaggio inconfondibile di unità e determinazione. La guerra del presidente Putin all'Ucraina – ha sottolineato il segretario generale – ha sconvolto la pace in Europa e l'ordine internazionale, e continua ad avere un impatto devastante sul popolo ucraino ma Putin ha seriamente sottovalutato l'Ucraina e ha seriamente sottovalutato la forza e l'unità della Nato e dei nostri amici e partner in tutto il mondo".In Italia il Mise sta verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono alla nostra industria. Tra gli altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame, argilla, nichel, prodotti per l'agricoltura. "Siamo al lavoro con ritmi molto serrati – ha fatto sapere il– per avere al più presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte che servono alle nostre industrie in questo momento drammatico"."Opporsi a questa deriva di scontri e di conflitti comporta dei prezzi; potrebbe provocare dei costi alle economie dei Paesi che vi si oppongono ma questi sarebbero di gran lunga inferiori a quelli che si pagherebbero se quella deriva non venisse fermata adesso", ha affermato oggi il