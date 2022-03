A2A colloca bond da 500 milioni legato a sostenibilità

A2A

(Teleborsa) -ha collocato oggi con successo un nuovo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con durata 6 anni. L’emissione - si legge in una nota - ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 3,5 miliardi di euro, 7 volte l’ammontare. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo.Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,308%, avrà un, con uno spread di 100 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.. A2A, in linea con l’aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo presentato nel mese di gennaio 2022, vuole raggiungere entro il 2024 una quota pari o superiore a 3,0 GWh. Questo importante obiettivo contribuisce inoltre al raggiungimento degli SDGs7 e 13 delle Nazioni Unite., come previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale” - ha dichiarato-. L'operazione si inserisce inoltre nel percorso del Gruppo volto ad aumentare la quota di debito ESG, con un nuovo target superiore al 80% al 2030".L’operazione di collocamento è stata curata da Citigroup e Mediobanca in qualità di Global Coordinators, e da BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit in qualità di Joint Bookrunners.A2A è stata assistita dallo studio legale Orrick e le banche da Allen & Overy.