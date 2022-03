Cementir Holding, nel 2021 ricavi e Mol record

Cementir Holding

(Teleborsa) - Idelle vendite e prestazioni del Gruppohanno raggiunto ilin crescita dell’11% rispetto agli 1,22 miliardi del 2020.Anche ilha segnato il record storico di 311 milioni in aumento del 17,9% rispetto ai 263,7 milioni del 2020, a seguito dei migliori risultati realizzati in tutti i Paesi ad eccezione della Danimarca e della Malesia.Il, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 113,2 milioni (106,6 milioni nel 2020), è stato pari a 197,8 milioni in crescita del 25,8% rispetto ai 157,2 milioni dell’anno precedente.Ilsi è attestato a 172 milioni (+20,6% rispetto ai 142,6 milioni del 2020). L’di Gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, è pari a 113,3 milioni (102 milioni nel 2020).netto al 31 dicembre 2021 è stato pari a 40,4 milioni di Euro, in diminuzione di 81,8 milioni di Euro rispetto ai 122,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.Per l’anno 2022 la società conferma gli obiettivi comunicati in data 8 febbraio 2022 ovvero "di raggiungereconsolidati di oltre 1,5 miliardi di euro, untra i 305 e 315 milioni ed unadi circa 60 milioni a fine periodo, includendo investimenti industriali di circa 95 milioni".Queste aspettative - spiega Cementir Holding - ". Poiché le aspettative sopra descritte si basano su una serie di presupposti che esulano dall’ambito di controllo del management, i risultati potrebbero discostarsi anche significativamente da tali previsioni".