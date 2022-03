Cina, inflazione e prezzi alla produzione sopra le attese a febbraio

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Inflazione e prezzi alla produzione sopra le attese in Cina a febbraio 2022. Secondo il National Bureau of Statistics,ha registrato un, uguale al mese precedente e alle attese degli analisti., invece, i prezzi al consumo mostrano un, a fronte del +0,3% del consensus, dopo il +0,4% precedente.Frenano leggermente i, che a febbraio hanno mostrato un, sopra le attese (+8,7%), a fronte del +9,1% del mese precedente. "Prevediamo che l'aumento dei prezzi alla produzione anno su anno rimarrà elevato nel breve termine poiché i prezzi del petrolio e dei metalli sono aumentati in sequenza a causa delle tensioni geopolitiche", hanno scritto in una nota gli analisti di