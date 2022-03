Confcommercio, disagio sociale continua a crescere con aumento inflazione

(Teleborsa) -, poiché l'impennata inflazionistica ha neutralizzato ogni miglioramento registrato dal mercato del lavoro. Secondo l', ilsi è attestato su un valore stimato di, in aumento di un decimo di punto su dicembre 2021. L’indicatore si mantiene su livelli storicamente elevati e appare concreta la possibilità di un sensibile peggioramento nei prossimi mesi.Nei mesi più recenti la- spiega Confcommercio -, in termini di disagio sociale, gli effetti positivi derivanti dal. Le forti tensioni che si registrano sui mercati delle materie prime, associate alla crisi geopolitica, amplificano i rischi di un ulteriore, e prolungato, aumento dell’inflazione e di un contemporaneo ridimensionamento dei tassi di crescita produttivi e occupazionali.A gennaio 2022 il, in diminuzione di due decimi di punto su dicembre, il livello più basso dalla fine del 2011. Nello stesso mese le, a cui si sommano oltre 22 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà.Anche a gennaio ihanno mostrato un’accelerazione che ne ha attestato la. Sulla base di quanto sta avvenendo sui mercati delle materie prime, energetiche e non, il rialzo dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.