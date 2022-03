Coronavirus, OMS avverte: pandemia tutt'altro che finita

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi positivi al Covid oggi in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di oltrecon il tasso di positività all'le vittime. Questi i numeri di oggi, mercoledì, diffusi come ogni giorno dal Ministero della Salute."Nei prossimi giorni verrà stabilito un cronoprogramma e dal primo aprile inizierà una fase di graduale allentamento. Ci saranno situazioni in cui il Super Green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all'aperto. Credo sicuramente questo da aprile non sarà più necessario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute"Poi si procederà con altri allentamenti e credo che entro giugno avremo uno scenarioParola d'ordine resta comunquedato che, nonostante negli ultimi giorni i riflettori mediatici siano puntati sulla guerra in Ucraina, il virus circola ancora. L'indice Rt è infatti risalito ed è vicino a 1, spinto dai nuovi casi, soprattutto al Sud, e alle tre. Ma come ha spiegato Costa "fortunatamente siamo davanti a numeri gestibili e la pressione sugli ospedali è assolutamente sotto controllo". Così il settosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, parlando di "un aumento dei contagi che non è significativo", i ricoveri infatti scendono ancora.Intanto però ao ha affermato il numero uno dell'Organizzazione mondiale della sanità,"Venerdì prossimo saranno due anni da quando abbiamo affermato che il Covid-19 diffondendosi in tutto il mondo poteva essere qualificato come pandemia", ha ricordato, sottolineando che sin da "quando non ne erano stati censiti che cento casi fuori dalla Cina senza alcun decesso", l'Oms aveva elevato al massimo il livello d'allerta sanitario. Malgrado questo l'allerta non allarmò gli animi anche se più tardi è stato rimproverato all'Organizzazione di avere tardato troppo a prendere le misure necessarie. "Due anni dopo, oltre sei milioni di persone sono morte" ha proseguito. Sebbene da un po' di tempo il numero dei contagi e dei decessi sia in calo,